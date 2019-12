Juanfer rompe el silencio: "Tengo derecho a saber qué pasó con mi padre"

Juan Fernando Quintero rompió el silencio y aclaró por medio de sus redes sociales su posición frente a la polémica que ha causado en el nombramiento como nuevo comandante del Ejército Nacional del general Eduardo Zapateiro Altamiranda , presunto implicado en la desaparición del padre del astro de River Plate.

El astro cafetero de se pronunció por medio de su cuenta oficial de Twitter en una serie de trinos que han tenido miles de 'likes'. El 10 fue prudente y evitó lanzar acusaciones, pero fue tajante al exigir su derecho y el de toda su familia a conocer la verdad.

Buenos días !! Voy aclarar una situación que está pasando hace varios días por el caso de mi padre. Nunca he hablado del tema por qué respeto y honro el legado que me dejo . Pero hoy voy hablarlo y espero que estas palabras no le traigan problemas a nadie, no es mi intención ..