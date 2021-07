Juan Reynoso: “Seríamos favoritos si jugáramos con 11 y León con 9”

El director técnico de la Máquina descartó favoritismo de cara a la final del Campeón de Campeones de Liga MX frente a la Fiera.

Para Juan Reynoso, entrenador de Cruz Azul, sólo habría una condición para que fueran favoritos sobre el León en partido por el Campeón de Campeones de la Liga MX en casa del LA Galaxy de la MLS.

Y es que la Máquina viene enrrachada después de haber conseguido el título del Guardianes 2021 en la primera temporada del peruano al frente del equipo además de haber mantenido la base con la que salieron campeones.

“Esos son clichés que ponen ustedes, seríamos favoritos si jugáramos con 11 y ellos con 9. Favoritismo no veo ninguno, por ahí ellos tienen más días de trabajos que nosotros, pero tengo claro que Cruz Azul lo que le toque jugarlo hay que ganarlo. Eso hay que ratificarlo en la cancha, pero de ahí en más decir que somos favoritos, no”, mencionó en videoconferencia de prensa.

Incluso Reynoso responsabilizó a los medios de comunicación de dichos calificativos donde Cruz Azul está obligado a conseguir un nuevo título para sus vitrinas que les daría el boleto a la final por el Campeones Cup frente a Columbus Crew de Major League Soccer de Estados Unidos.

“Eso es el morbo, sirve como un encabezado o en algún noticiero, pero para nosotros no somos favoritos, pero sí somos un equipo que en todas las canchas tiene que ganar”, aclaró.

Aunque tendrá bajas por Selección mexicana, también Reynoso pudo recuperar a Jonathan Rodríguez y Yoshimar Yotún, quienes reportaron antes de lo esperado luego de su participación con Uruguay y Perú en la pasada Copa América 2021 que se jugó en Brasil.

“Como motivación es muy bueno, hubiéramos preferido esto hacerlo en la fecha tres o cinco ya con mas rodaje y plantel completo. No lo digo como pretexto porque no lo es, pero sí estamos con bajas, no tenemos plantel completo. A Dios gracias recuperamos a ‘Yoshi’ y ‘Cabeza’”, señaló.

“Se integró Yoshimar y ‘Cabeza’, agradecerles porque estaban de vacaciones y las interrumpieron para venir. Pensamos sólo en los que estamos, no tiene caso pensar que pueda venir alguien, cuando no hay nada concreto, Dios quiera se pueda dar algo, pero si no estamos bien así. Tanto ‘Cabeza’ como Yoshi se integran para poder contar con plantel completo a mediados o finales de agosto, ya con ritmo y con la cabeza puesta en poder repetir”, añadió.

El timonel andino reveló que durante su primer encuentro en la pretemporada en La Noria, les dejó en claro que la ‘campeonitis’ existe, que es un término del folclor del futbol donde se confirma un fracaso después de haber conseguido un título.

“El ser humano puede entrar en zona de confort en determinado momento, lo que se habló cuando volvimos a juntarnos es que la ‘campeonitis’ existe y al único antídoto es la exigencia de ellos a nosotros y nosotros a ellos. Más allá de que se gane o se pierda, verán un equipo con mucho esfuerzo, que sabe a lo que juega. El rival tiene la ventaja de más días de trabajo, pero para nosotros eso es anecdótico y mañana se verá la mejor versión que pueda brindar el Cruz Azul”, dijo.

“Nosotros como venimos diciendo desde enero, vamos paso a paso, hoy nos toca lo de mañana tratar de resolverlo, agilizar el proceso de mejora de rendimiento óptimo en el plantel y lo otro es el ‘folclor', que ‘abollan’ la corona, que la ‘campeonitis’, eso lo dicen ustedes, es su negocio y saben como hacerlo. Nosotros tras sabemos lo que hacemos en la interna y lo otros es parte del juego”, agregó.