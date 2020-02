Juan Pablo Ramírez explicó sus razones para salir de Atlético Nacional

El volante confirmó lo manifestado por Juan Carlos Osorio sobre su solicitud de cambiar de equipo para este año. Reveló las razones para su salida.

El Verdolaga ha cerrado su libro de contrataciones en lo que a llegadas respecta, pero podría tener algunas novedades en cuanto a salidas de jugadores inconformes con las rotaciones de Juan Carlos Osorio y que no encuentran su lugar dentro del equipo.

Uno de ellos es Juan Pablo Ramírez, volante ofensivo, de quién Osorio ya había manifestado no seguiría en el club -al igual que Neyder Moreno- por solicitud misma de los jugadores. En diálogo con El Vbar de Caracol Radio, 'El Indio' explicó las razones para su decisión.

"La decisión la tomo por la necesidad de querer jugar. Hablé con el profe y le expresé lo que quería y me dio luz verde para salir del equipo", aseguró el paisa de 22 años, surgido en la cantera Verde. Ramírez también indicó que tenía la decisión de salir del club tomada desde el semestre pasado, una decisión consensuada con su familia, pese a que jugó algunos partidos con Osorio. "La rotación del profe es respetable, pero uno necesita jugar".

El caso no deja de sorprender ya que el propio técnico lo había defendido de algunas críticas en el segundo semestre del 2019 y recordado que fue en su primera era cuando el volante debutó con total convicción de su parte. Y tiró una bomba: "Muchas veces la gente piensa que Nacional es lo mejor, pero lo de adentro nadie lo sabe, quiero más continuidad", declaración que luego tuvo que explicar diciendo que "Nacional administrativamente es lo mejor, pero quiero continuidad, mostrar mi fútbol".

"No me siento bien en Nacional, quiero un nuevo aire y retomar mi nivel para luego jugar en el exterior", precisó contando que parte de esa incomodidad surgió al estar entrenando con algunos Sub 20 separado del grupo principal.

"El profe me había dicho que iba a tener mucha oportunidad este semestre, lastimosamente tuve la lesión y el profe ya no iba a contar conmigo en enero y febrero, y luego, si clasificamos (Olímpicos), tampoco por los microciclos", explicó el nacido en Rionegro sobre su conversación con el 'Míster'.

Sobre su futuro, el cual espera tenerlo definido en el transcurso del fin de semana, expresó que podría estar en Santa Fe, o Cúcuta. Su empresario trabaja de la mano de Nacional para encontrarle la mejor opción posible, de paso descartando los rumores sobre ofrecimientos de Medellín y Cali. También tuvo algunas ofertas del exterior que no se concretaron.

'El Indio' tiene contrato con los antioqueños hasta junio del 2022, el cual fue renovado recientemente "pensando en el futuro de mi familia, de mi hija". Por su parte Nacional se prepara para debutar en la ante , este miércoles en Medellín.