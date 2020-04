Juan Guillermo Cuadrado sería moneda de cambio para la Juve contratar a Arthur

El cuadro de Turín está interesado en contar con el volante brasileño y ofrecería al colombiano, que interesó al Barcelona temporadas atrás.

No es la primera vez que ex-DIM suena en Cataluña, pues en varias temporadas, especialmente cuando brilló en la , se dijo que estuvo en la carpeta del . Ahora con 31 años y consolidado en el fútbol italiano, Mundo Deportivo reveló que Cuadrado entraría en la operación que pretende llevar al brasileño Arthur a la Vecchia Signora.

"La tiene dos futbolistas en sus filas que en su día fueron pretendidos por el FC Barcelona. Especialmente uno, Juan Cuadrado. El colombiano ha sido objeto de deseo del FC Barcelona en varias ocasiones por su polivalencia pero por un motivo u otro nunca se acabó de materializar su fichaje", aseguró el diario.

El negocio no parece fácil, no solo por la edad del colombiano -aunque eso representa experiencia- sino por la posición del ex-Gremio de quedarse en la ciudad Condal. También, porque más allá de temas económicos, Cuadrado podría estar cambiando la estabilidad y seguridad que ha encontrado con Sarri por la incertidumbre en un club donde a los cafeteros no les ha ido nada bien, caso Yerry Mina y Yeison Murillo.

Más equipos

Lo cierto por lo pronto es que la posibilidad estaría para Cuadrado, quien junto a Pjanic y Bernardeschi, estaría dentro de las solicitudes del Barca para intentar concretar los traspasos. ¿Veremos a Juan Guillermo como compañero de Messi? En tiempos de Coronavirus y recesión todo es posible.