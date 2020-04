Juan Cortés levanta la mano para dirigir la Selecta

El español no esquivó la posibilidad de ser el técnico de la Selección de El Salvador.

El técnico campeón con el 11 Deportivo, el español Juan Cortés, se encuentra en El Salvador cumpliendo la cuarentena, ya que no pudo salir del país, debido a que el aeropuerto se encuentra cerrado.



En conversación con el programa “Los Provocadores”, el ibérico no hizo mala cara cuando se le consultó si le gustaría dirigir a la Selección de El Salvador, que actualmente es comandada por Carlos De los Cobos: “Me gustaría ser entrenador de la Selecta, más por ser un país que me ha dado tanto. Sí me siento preparado, pero el profesor De los Cobos merece el máximo de los respetos porque tiene contrato”.



En otro tema, el entrenador europeo contó cómo es la relación con sus jugadores en el medio de esta cuarentena: “Yo hablo con ellos e intentamos estar en contacto, motivarnos con noticias que aportan algo de esperanza al final del túnel. Mantenernos en contacto y no desesperarnos”.