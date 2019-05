Juan Carlos Rojas: "La frase de Centeno fue desafortunada"

El presidente de Saprissa dijo que el entrenador tuvo un poco de frustración cuando le quitó mérito a San Carlos por el título.

San Carlos se consagró campeón del Torneo Clausura superando a Saprissa y el entrandor del club Morado, Walter Centeno, le quitó mérito al título asegurando que su equipo jugó mejor. El presidente de la institución, Juan Carlos Rojas, dijo que esas declaraciones fueron desafortundas.

“Walter en la misma entrevista felicitó a Luis Marín. De pronto esa frase fue desafortunada. Walter lo que pudo tener fue un poco de frustración. Saprissa dominó. Los remates fueron 16 contra dos en los dos partidos. Pero no se tradujo en goles. A mí me gustó lo de San Carlos también, pero nosotros no pudimos traducir el trabajo en goles. A mí me gusta el fútbol de Saprissa”, afirmó el directivo a Canal 7.

Además, Rojas explicó las razones de la contratación de Centeno en medio del torneo. “El rendimiento venía a la baja y creíamos que era importante meterle más adrenalina al equipo... Walter es un ídolo y la filosofía no era diametralmente opuesta a la que teníamos... Nosotros ya teníamos una base y sentíamos que el cambio no iba a ser opuesto a lo que teníamos”, argumentó.

Por último, el presidente habló de la política de refuerzos de Saprissa para la próxima temporada: “Se habla muchísimo del tema contrataciones. Vamos a realizar fichajes estratégicos, no fichajes bomba”.