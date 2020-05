Juan Carlos Portillo: “En selección estoy contento por la oportunidad que medio el profesor De los Cobos”

El jugador se mostró agradecido con el técnico mexicano por convocarlo a la Selección de El Salvador.

Juan Carlos Portillo fue llamado a la Selección de El Salvador en etapas anteriores, pero no había tenido los minutos que hoy Carlos De los Cobos le da, al punto de ser titular inamovible en los partidos del año pasado.

En conversación con “El Gráfico”, Portillo habló sobre el trabajo de la Selecta: “En selección, estoy contento por la oportunidad que medio el profesor De los Cobos. Siempre había querido jugar en selección, antes se me tomaba en cuenta, pero a la hora de poder participar no se me daba el espacio”.

Y agregó: “Las mismas ganas de sobresalir con mi país, se me hizo volver a la selección. El torneo de Liga de Naciones me ayudó mucho para poder ser tomado en cuenta por el profesor De los Cobos”.