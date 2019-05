Juan Carlos Osorio habló sobre su futuro y dejó la puerta abierta al fútbol colombiano

El ex-técnico de Paraguay y México habló en Fox Radio Colombia sobre lo que le espera en su carrera. Tiene ofertas de clubes mexicanos y brasileños.

Desde su residencia en la capital de la montaña, el técnico risaraldense habló para el medio televisivo, donde además de analizar el éxito de los equipos ingleses en las competiciones europeas, habló sobre el futuro de su carrera como entrenador, el cuál estaría en el Atlético Mineiro de .

"Lo que estoy buscando es, primero, es ser feliz. Estar en un proyecto deportivo en donde me involucre en el día a día porque como siempre ha sido muy clara mi intención y mi manera de ver al juego es, lo que más disfruto es entrenar comportamientos y para eso se necesita tiempo y un día a día; eso normalmente lo dan los clubes, aunque hay selecciones que lo pueden brindar. Selecciones en Sudamérica donde se consideran los microciclos como una práctica normal. Hay parte donde no era así, en fue imposible hacerlo. Yo sigo respetuosamente escuchando los proyectos deportivos que me han ofrecido. Eso lo complemento y es que quiero estar cerca de mi familia", aseguró el ex-técnico de , comentando que ese componente familiar va ligado a la decisión de su hijo mayor si estudiar en o en el extranjero y del menor, que está en de .

"Seguiré escuchando y ojalá tome la mejor decisión posible porque es muy fácil desde afuera, decir que "X" persona se apresuró en una decisión, sin saber realmente los motivos, ni razones y ni argumentos del por qué. Entiendo que ese es el precio de estar en un deporte que llama tanto la atención como es el fútbol, entonces trataré de ser prudente y de elegir un proyecto que me brinde lo que estoy buscando" agregó Osorio, dando a entender que se le juzgó de manera precipitada por su salida de la Albirroja con pocos meses en el cargo.

A la pregunta sobre si en Colombia solo volvería para estar al frente de Atlético Nacional, respondió: "No, yo creo que hay dos o tres proyectos muy importantes. Lo que sí está claro es que aquí en la ciudad de Medellín sería muy difícil dirigir a otro club que no fuera Nacional por el cariño, por el afecto, por el tiempo que estuve, por lo que disfruté, por lo que pudimos conseguir. Pero en Colombia, al final de cuentas, he sido siempre muy claro: yo aspiro algún día dirigir y trabajar por nuestro país, para nuestra gente".

Además del Verdolaga, Osorio dirigió al y . Recientemente se especuló con una posible oferta desde Barranquilla, para reemplazar a Luis Fernando Suárez en el Junior antes del regreso de Julio Comesaña, así como estar en el interés del Independiente Medellín. Incluso, el nombre de Juan Carlos Osorio sonó con fuerza para volver a Nacional, según algunas versiones tras las salidas de Jorge Almirón y Juan Manuel Lillo.

Continuando con su respuesta sobre volver al fútbol colombiano, el seis veces campeón con los paisas, espera "Brindarle y compartirle lo poco o mucho que pueda conocer del juego y compartirlo con todos, porque indudablemente que tenemos un gran país, con grandes seres humanos, grandes jugadores de fútbol y yo creo que el futuro del fútbol nuestro está en las mismas tres razones de , de , de cualquier otro país y es el talento, y aquí lo hay. Dos, la infraestructura y eso lo podemos mejorar con directivos que estén dispuestos a invertirle al fútbol colombiano y tres, tal vez lo más importante para mi, es producir entrenadores que entrenen el juego desde los 14 años y de esa manera vamos a producir grandes jugadores de fútbol", sentenció.