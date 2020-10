Juan Carlos Osorio aclara todos los rumores sobre su presente y futuro en Atlético Nacional

Las últimas semanas del técnico no han sido las más fáciles de llevar, entre sanción, resultados, juego del equipo y rumores de salida.

Que lo iban a echar por los resultados y mal juego del equipo, que él se iba para gracias a una tentadora oferta, que su relación con el presidente del club estaba fracturada a tal punto de llevar al directivo a la renuncia. Juan Carlos Osorio ha sido foco reciente de varias especulaciones respecto a su presente y futuro que generaron comentarios y reacciones de todo tipo entre la hinchada. Pero, ¿qué de cierto había en todo esto?

El propio director técnico fue el encargado de dar claridad sobre cada uno de los temas, luego de haber pagado tres fechas de sanción por expulsión ante el Bucaramanga, y estar listo para volver a dirigir este domingo en Tunja ante Patriotas. En nutrida conferencia de prensa, Osorio habló sin rodeos sobre varios temas espinosos de los que la prensa y la hinchada tenían alta expectativa por conocer su versión.

Inconformismo de la hinchada por el equipo: "Aquí estamos en un proceso de sembrar una idea de juego, desarrollarla y ojalá ganar con ella. Me sorprende porque no soy conocedor de esa situación. Habría que pensar si estamos hablando de diez mil hinchas que dan la vida por Nacional en cada juego o de dos o tres que cuestionan, porque eso siempre existirá. Rovira tiene 22 años, Córdoba tiene 21 años y que Segura tiene 23 años, entre los tres están reemplazando a Alex Mejía, Daniel Bocanegra y Alexis Henríquez. Esto no me sorprende, igual hace tres años pasamos por lo mismo. Es un proceso que está iniciando y como tal, hay triunfos y derrotas. Hay determinación para seguir mejorando".

Diferencias con Juan David Pérez: "En cuanto a una diferencia con el presidente, para nada. Yo soy un admirador profundo del presidente, de su gestión, de su honradez profesional. A los jefes los respeto mucho. Podemos diferir en decisiones, caso Daniel Muñoz, pero es historia. Aquí hay espíritu colectivo y de competencia alto. Esas polémicas que ustedes (prensa) quieren generar afuera, espero que se queden allá. Al interior del grupo no existe ninguna animosidad, ninguna discrepancia salvo lo normal de un día de entrenamiento donde haya diferencia de opiniones".

Salida de Gustavo Torres: "No tengo conocimiento de la posibilidad de Torres de ir al fútbol brasilero. Ojalá, sería muy bueno por él y por el club. Gustavo ha dado muestras claras que le cuesta la disciplina, que le cuesta manejarse bajo parámetros de comportamiento colectivo. En ese orden de ideas y respetando profundamente a la persona, memos decidido darle la oportunidad de que vaya a otro club y a otro fútbol. Por bien de él, de su familia, del club y de todos aquí, ojalá que se le dé. A lo mejor puede ser lo que le hace falta, que vaya a otro fútbol y se convenza de lo que él es como jugador, de lo que puede llegar a ser como persona y de lo que es como club".

Oferta de Inglaterra: "Como profesional del fútbol soy muy respetuoso. Cuando alguien me contacta y pienso que el proyecto es serio, los escucho. Ante esa posibilidad manifesté que lo he tenido como objetivo a futuro ir al fútbol europeo, pero al momento y al hoy no. Estoy muy comprometido con Nacional, con este proyecto nuestro, me ilusiono con lo que estoy viendo con los canteranos. Vamos por un buen camino".

Futuro en Nacional: "Me ilusiono en quedarme y ojalá rematar muy bien este año. Ya miraremos el futuro del club y el futuro mío".