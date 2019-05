Juan Barahona con ruta a Estados Unidos

Santa Tecla, dio finalmente el aval para que el jugador se pueda ir.

Santa Tecla ya está afinando los últimos detalles con el Sacramento Republic, y que Juan Barahona, haga su sueño realidad de jugar en una liga extranjera.

Referente a esto, habló el presidente del equipo Guillermo Figueroa, y explicó la situación de Barahona:

“Juan solo está esperando que el equipo de le mande sus documentos. Ese equipo no nos ha pagado aún, pero en eso estamos. Lo que hemos valorado, al final, que no es bueno que Juan se quede molesto con el equipo. Ojalá que le vaya bien y que pueda salir adelante. Sacramento no ha querido pagar lo que nosotros pedimos, pero estamos en pláticas”, explicó al periódico “El Gráfico”.