"Jovic es un gran jugador pero no lo veo como delantero centro"

Paco Alcácer conoce bien al delantero del Eintracht de Frankfurt que pretende el Real Madrid y desgrana sus características.

Paco Alcácer acaba de terminar su primera temporada en la con el , un torneo en el que ha coincidido con el delantero que quiere fichar el Real Madrid, el ariete del Eintracht de Frankfurt, Luka Jovic.

"Es muy buen jugador. Es mi opinión, pero no lo veo como delantero centro. Es más de venir a recibir, a combinar, más mediapunta. Sería un estilo Rodrigo Moreno con sus cualidades. Es un jugador joven con mucha proyección", indicó en Onda Cero.

Final de Copa: "Voy con el , soy del Valencia, me he criado allí. Además, el tiene muchos trofeos y el Valencia hace mucho. Lo que me digan por la calle me da igual".

Luis Suárez: "Es de lo mejor de esa posición. El tenerle al lado en el vestuario fue muy bueno".

Mala experiencia en el Barcelona: "Allí había jugadores de muchísimo nivel. Pudieron ser los nervios. Es importante sentirte importante en un club. Un jugador con confianza no es el mismo jugador. En Barcelona no tenía la confianza conmigo mismo. Hay que tomar decisiones, hay veces que se acierta y otras no. Salí muy reforzado de esa época".

Su año en el Borussia Dortmund: "He mejorado en una cosa que antes me costaba. Hay no la doy de primera opción. Antes me costaba girar. Se mejora con jugadores de nivel, en los que puedes fijarte. Pero donde se mejora de verdad es en el campo. Yo era de fijarme mucho, lo hice con Villa, luego con Soldado. Ahora en el Dortmund no hay delantero centro pero me miro en Reus...".