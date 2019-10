Jovic desperdicia otra oportunidad como titular y sus números son un drama en el Real Madrid

El delantero fue el jugador más instrascendente de los blancos ante el Mallorca y es el jugador que más veces ha disparado pero sin que vayan a puerta

Luka Jovic fue titular en el - y volvió a desperdiciar una oportunidad para hacerse un hueco en los planes de Zinedine Zidane. El serbio entró en el once gracias a las múltiples lesiones en ataque con las ausencias de Hazard, Lucas Vázquez y Gareth Bale pero no estuvo a la altura.

Los datos no engañan y es que el serbio fue el jugador de campo que menos intervino en el partido y sólo tocó el balón 25 veces y el que menos pases intentó con 12. Además, actuando como delantero centro su aportación ofensiva prácticamente no existió y ni disparó ni puso ningún centro ni protagonizó ninguna ocasión de gol. De hecho, ni siquiera tocó el balón dentro del área del Mallorca.

No obstante, el mal nivel de Jovic no fue por una mala tarde y sí es una tendencia en estos primeros partidos de y es que es el jugador de la competición española que más remates ha intentado sin lograr rematar a portería en LaLiga esta temporada con ocho intentos y cero remates entre los tres palos.

Con estos datos, Zidane no tuvo más remedio que prescindir del ex del Eintracht de Frankfurt y fue el primer cambio en su equipo y lo sentó en el minuto 66 para dejar su hueco en ataque a Rodrygo. Otra oportunidad perdida para un delantero que costó 60 millones y no termina de arrancar.