Jovic, 60 millones y más escándalos que goles en el Real Madrid

El serbio terminará su primera temporada con el Real Madrid en aislamiento por estar en contacto con un amigo serbio que sufre coronavirus.

Luka Jovic no levanta cabeza. Su primera temporada en el ha sido sencillamente para olvidar y se puede resumir en que el delantero serbio ha acabado protagonizando más escándalos y polémicas extradeportivas que goles, que era por lo que los blancos pagaron 60 millones de euros por su fichaje.

El delantero va a acabar la temporada con una nueva imprudencia que le ha llevado a estar aislado en su casa a sólo unas horas de que los blancos empiecen el carrusel de los últimos cuatro partidos ligueros en el que deben sentenciar la consecución del campeonato. Jovic ha incumplido el protocolo del coronavirus y está aislado tras entrar en contacto con un amigo de que vino a visitarle y ha dado positivo al someterse a un test del Covid-19.

Una cuarentena llena de incidentes

De momento, Jovic ha dado negativo en las primeras pruebas pero tendrá que someterse a alguna más antes de volver a entrenar con sus compañeros. Sin embargo, este es ni más ni menos que la tercera imprudencia del ex del Eintracth de Frankfurt con la pandemia. Ya fue noticia por saltarse la cuarentena y viajar a Serbia, cuando regresó del aislamiento domiciliaroo lo hizo con una misteriosa lesión y mientras se recuperaba organizó una barbacoa en su casa de Madrid junto a otros jugadores serbios como Maksimovic ( ) y Saponjic (Atlétic de Madrid).

Antes del parón por el coronavirus su situación no era mucho mejor. A pesar de que el Real Madrid pagó 60 millones de euros al Eintracht de Frankfurt tras su explosión en la , Jovic no estaba contando en los planes de Zidane y sólo había tenido algo más de 700 minutos y había anotado 2 goles en todo el curso. De hecho, su primer gol no llegó hasta finales de octubre y tras casi 500 minutos de sequía y ya había sufrido dos lesiones una en pretemporada que le lastró en el arranque del curso e incluso se especuló que podría salir cedido al Milan sin llegar a debutar, y otra con la selección de Serbia.

Las polémicas con el coronavirus no han sido las únicas en las que se ha visto envuelto. La citada lesión con la selección de Serbia antes de un partido contra Luxemburgo le costó que le acusaran de querer abandonar el equipo nacional para poder jugar con el Real Madrid y su padre tuvo que salir en su defensa.

Entre una cosa u otra, Jovic casi no ha sido protagonista por su fútbol en la temporada 2019-2020 y en la planta noble del Santiago Bernabéu la situación empieza a dejar de gustar. Hasta hace unas semanas Zidane insistía en que tenía confianza en el jugador y se descartaba su salida tras sólo un año pero ahora mismo el séptimo fichaje más caro de la historia del Real Madrid empieza a tener más cara de fiasco que de otra cosa.