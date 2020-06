Josué Odir Flores: “A través de la secretaria del equipo me notificaron que yo ya no seguía”

El volante contó detalles sobre su salida.

Josué Odir Flores manifestó en el Gráfico cómo se dio su salida de Metapán, al no entrar en los planes del técnico Víctor Coreas, a pesar de que todavía le quedan seis meses más de contrato.

“A través de la secretaria del equipo me notificaron que yo ya no seguía en el equipo, por decisión del cuerpo técnico. Hasta ahí. Luego yo pedí reunirme con ellos y pues no se han querido reunir conmigo, porque lo que ellos quieren es que yo vaya a traer mis papeles y me vaya de la institución, aunque yo aún tenga seis meses más de contrato con el equipo”, dijo el "Chino" Flores.

Y agregó: “Sé que Dios es justo y va a hacer entender a esta gente que debe respetar los contratos. Yo ya hablé a FESFUT y si ellos quieren llegar a esas instancias, habrá que ver que pasa. Yo no quiero llegar a eso, pero si es necesario, va a haber que hacerlo”.