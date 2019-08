Josef Martínez le hace un guiño al América para el futuro

El sudamericano se deshizo en elogios para la institución de Coapa y no le cerró las puertas.

El nombre de Josef Martínez lleva bastante tiempo sonando en torno a la , más aún desde que empezó a brillar en la con el a base de goles. Por ello no sorprende que el delantero, quien marcó el 3-2 definitivo en la Campeones Cup 2019 ante América , haya sido cuestionado por si podría bajar la frontera.

"No lo sé, ahora estoy concentrado y bien en mi equipo pero después no se sabe... Lo importante es que ganamos. Nosotros jugamos como si fuera la final de la . El día que me retiré le podré decir a mis hijos que le gané al América, uno de los más grandes de ", soltó en entrevista con TUDN al acabar el encuentro.

Jiménez cumplió 5️⃣ años en Europa, 4️⃣ de los cuales, en su mayoría, fue suplente, pero en el último metió casi la mitad de los que ya llevaba: KILLER EN CIERNES 💪



1️⃣ con Atlético

3️⃣1️⃣ en

2️⃣1️⃣ en @Wolves



Así se reparten sus anotaciones (y clientes) 🎯 pic.twitter.com/LWzTrYYSQ8 — Goal México (@goalmex) August 14, 2019

El ariete venezolano primero falló un penalti con su estilo de brinco incluido y que le atajó el portero Óscar Jiménez . Sin embargo, al segundo tiempo tuvo su revancha, cambió la forma de ejecutar y convirtió el tanto de la victoria.

Josef y los suyos ganaron el segundo título de la historia, después de la MLS del año pasado, aunque hay que recordar que la Campeones Cup no es un título oficial , sino de carácter amistoso.