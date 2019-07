José Martínez todavia espera pago del Audaz

El director deportivo aún no firma el finiquito, ya que no le han cancelado.

Audaz sigue en problemas porque la dirigencia no pudo inscribir al equipo el día que le correspondía, ya que no tenía todos los finiquitos al día. La nueva administración del equipo no se ha puesto de acuerdo con José Martínez para pagarle.

En el programa Güiri Güiri al Aire, el exjugador de fútbol comentó lo que pasó en el equipo: “Cometí el error de poner dinero de mi bolsa. Cuando fue la cuarta cuota de inscripción, el licenciado (Roberto) Campos andaba fuera de San Salvador, él me preguntó que si tengo dinero y puedo pagar, le dije que sí. Di mil dólares”.

“Me llamaron (el martes por la tarde) que me iban a cancelar. Me regresé a las 7:30 de la noche (de la FESFUT). Me dijeron que tenían un cheque prefechado y yo les pedí que el pago fuera en efectivo”, comentó "Chepe" en el programa radiofónico.