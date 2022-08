José Luis Gayá, sancionado: Por qué suspenden y qué partidos de LaLiga se pierde el capitán del Valencia

El lateral del conjunto Che 'explota' en su cuenta de Twitter y ofrecerá una rueda de prensa este viernes sobre las 12:00 horas.

José Luis Gayá, capitán del Valencia CF, ha sido sancionado por criticar un artbitraje y se perderá el inicio de la temporada de LaLiga 2022-23, razón por la que el jugador del conjunto Che hizo un fuerte descargo en sus redes sociales, al tiempo que ofrecerá una rueda de prensa el viernes 12 de agosto desde las 12:00 horas.

Por qué suspenden y qué partidos de LaLiga se pierde el capitán del Valencia

El castigo al capitán del Valencia viene propiciado por unas declaraciones, al término del partido Valencia-Osasuna, de la jornada 32 de Liga de la pasada campaña. A partir de ahí, Competición le sancionó el 25 de mayo y Apelación lo ratificó el 14 de junio.

Las palabras concretas de Gayà fueron las siguientes: "Parece que el VAR no funciona a favor del Valencia. Más que el VAR a mí lo que me llama la atención es que en el descanso nos acercamos a hablar con el árbitro y él nos dice que si hubiera pitado el penalti el VAR se lo habría quitado. No lo entendemos, nos ha pasado en más de una ocasión y parece que aquí no pasa nada, es una acción que cambia el partido. No quiero poner excusas pero son acciones que se repiten mucho y me llama la atención lo que nos dice el árbitro. Es la tónica que llevamos esta temporada. Le tienen que avisar de un penalti clarísimo. El árbitro lo ha visto y no ha querido pitarlo. Lucharemos contra todo y seguiremos adelante. Tampoco puedes decir nada porque te sacan amarilla como a mí al final. Hacen lo que quieren”.

Este jueves 11 de agosto, el TAD ha desestimado las medidas cautelares que solicitó el Valencia y ha ratificado la sanción de cuatro partidos a José Luis Gayà propuestos por Competición y ratificados por Apelación. El recurso del Valencia, que ha sido desestimado, se basaba en otros casos sucedidos anteriormente, como los de Gerard Piqué, Iago Aspas y Álvaro Cervera, cuyas sanciones impuestas por el Comité de Competición (la misma que a Gayà) por unas declaraciones similares a las que hizo Gayà quedaron sin efecto tras ser anuladas por el TAD.

“El Valencia CF desea mostrar públicamente su total apoyo a nuestro capitán, José Luis Gayà, y manifestar su profunda indignación por la desproporcionada e injusta sanción de cuatro partidos impuesta por sus declaraciones posteriores al encuentro contra el CA Osasuna en la Jornada 32ª de la pasada temporada de LaLiga. Después de que las alegaciones presentadas no fueran atendidas y Apelación ratificara la injusta sanción del Comité de Competición, el Valencia CF presentó un nuevo recurso ante al TAD (Tribunal Administrativo del Deporte) argumentando, entre otras cosas, el evidente agravio comparativo con respecto a otros casos que con manifestaciones similares o incluso más duras a las de Gayà no habían sido sancionados o, en caso haberlo sido, la sanción había sido anulada a posteriori. Este jueves -a tan solo tres días de disputar el primer partido de LaLiga ante el Girona FC- el Club ha recibido respuesta al recurso presentado el 30 de junio después de insistir al TAD durante varias semanas y verse obligado a solicitar la cautelar. El TAD, lamentablemente, ha desestimado las alegaciones y ratifica esta injusta sanción al capitán del Valencia CF, por lo que Gayà no podrá jugar las cuatro primeras jornadas de LaLiga. Las manifestaciones de Gayà son públicas, al igual que las de otros futbolistas y entrenadores. El Valencia CF vuelve a reiterar su total apoyo a su capitán y lamenta esta injusta sanción”, rezaba la nota del club de Mestalla.

Gayá, entre el enfado y la decepción

"Quiero mostrar mi más absoluta desaprobación con la decisión que ha tomado el TAD en el día de hoy. Considero la decisión de desestimar el recurso presentado por el València CF un agravio comparativo sin ningún tipo de precedente", escribió el jugador del Valencia en su cuenta oficial de Twitter después de conocer que el TAD confirmaba la sanción de cuatro partidos.

"Mantenerme una sanción de cuatro partidos no creo que sea algo proporcional. No busco ninguna comparación con otros compañeros de profesión, pero creo que no se puede aplicar la normativa dependiendo del mes, año o apellido del jugador. Estamos en una ilusionante temporada en la nos jugamos muchas cosas, tanto a nivel colectivo como individual", continuó.

Y finalizó: "Me hubiera gustado poder empezar la temporada con el Valencia CF, porque es un año con importantes retos por delante. Además, a nivel de Selección afrontamos el desafío más especial y único que puede tener un jugador: jugar un Mundial. Un sueño por el que llevo trabajando los últimos cuatro años. Pese a todo y la enorme desilusión que supone esta sanción, seguiré trabajando al máximo para poder cumplir mis sueños. Mañana viernes, a las 12 horas, en la Ciudad Deportiva de Paterna, atenderé a los medios de comunicación con el fin de dar una opinión más extensa de lo sucedido. Gracias".

Cabe señalar que Gayá se perderá, de esta manera, los partidos de LaLiga ante el Girona (Mestalla), el Athletic Club de Bilbao (Nuevo San Mamés), Atlético de Madrid (Mestalla) y Getafe (Mestalla).