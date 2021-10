José Juan Macías en el Getafe: cláusulas, acuerdo y duración de préstamo

Macías no ha podido tener actividad con el Getafe, luce 'borrado' y sólo ha jugado en siete partidos en España.

José Juan Macías vive una pesadilla con el Getafe de España. Luego de haber presionado para su salida de Chivas a Europa, en una forma que a muchos no gustó, no ha podido tener actividad en La Liga, donde parece haber sido borrado ahora por el entrenador Quique Sánchez Flores y que por ahora lo mantiene lejos de Selección mexicana.

Por ello, ante los antecedentes en su primer torneo en el Viejo Continente, apunta a salir del club para buscar nuevas oportunidades, siendo México uno de los escenarios para recuperar el nivel que lo puso entre los mejores jóvenes de la Liga MX, especialmente por lo mostrado con el León entonces dirigido por Ignacio Ambríz.

Desde su estancia con la Fiera, donde se convirtió en su goleador, se había hablado que su futuro estaba en Europa, incluso era un deseo que había manifestado hasta el último momento, pero en Chivas no pudo mostrar su mejor versión, se alejó de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en 2021 y no ha cumplido con las expectativas.

Ahora, ante la crísis que viven las Chivas, el nombre de José Juan suena para que vuelva y los ayude a repuntar, aún sin la elección de nuevo entrenador y la posible continuidad de Marcelo Michel Leaño en el Clausura 2022 en vista de que no ha vuelto a 'sonar' ningún nuevo nombre para ocupar el banquillo, más que el del también director de futbol juvenil de los Rojiblancos.

En Goal te presentamos detalles sobre su presente con el club Getafe y las opciones que tiene:

NÚMEROS CON GETAFE

Con Getafe, Rodolfo ha disputado siete encuentros de doce posibles, mismos en los que no ha sido convocado en tres de ellos, ha quedado en la banca en dos y ha sumado minutos en siete, dos de ellos como titular. En lo que va de la temporada ha alcanzado 197 minutos en los que no ha podido anotar ni dar asistencias. Reportes de Marca Claro indican que tiene un ligero desgarre que lo marginaría hasta las próximas tres semanas, pero no ha sido del agrado del entrenador Quique Sánchez Flores.

CLÁUSULAS

El futbolista tapatío se incorporó al Getafe con un año de préstamo con una opción de compra de 12 millones de dólares, con una cláusula de que Chivas se quedará con una parte de la carta para futuras ventas. Sin embargo, podría volver a Chivas 'de forma adelantada' ante la poca participación que ha tenido, la posibilidad que abre el mercado de enero de cancelar la cesión para que se pueda incorporar un jugador que Sánchez Flores vea necesario para los Azulones. Macías no pudo cumplir el objetivo de ser convocado a Copa Oro y Eliminatorias dado que Gerardo Martino ha considerado que las formas de JJ no han sido las adecuadas.

CONTRATO

El centro delantero de 22 años está a préstamo por un año con el Getafe pero había renovado con Chivas hasta el 30 de junio del 2022 y se espera que pueda firmarse un nuevo acuerdo que pueda darle garantías para su futuro.