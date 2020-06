José Guillermo Ortíz podría quedarse en Millonarios

El delantero costarricense aseguró que aún hay posibilidad de quedarse en el conjunto Embajador.

Pese a que hace menos de una semana el propio José Guillermo Ortíz había anunciado su salida de Millonarios, la historia podría tener un cambio sustancial y llegar a feliz término. Según Ortíz, en declaraciones a El Alargue, su futuro aún podría estar ligado al conjunto capitalino.

La permanencia del goleador no dependería solo del Herediano, club dueño de sus derechos, también de que el campeonato colombiano se reanude pronto: "Si el torneo se reanuda hay una opción de quedarme, pero es muy incierto. Estaban en una negociación para ver si me prestaban hasta diciembre, pero no puedo referirme al tema".

Ortíz, quien dijo sentirse contento por su desempeño en el equipo de Gamero, aseguró que la directiva del club le ha manifestado su intención para seguir contando con él, más allá que el tema económico sea la brecha. Aún así, las gestiones entre clubes se han hecho: "He hablado con don Ricardo y el profe Gamero y ellos me han dicho que quieren que yo continúe. Ellos han estado hablando con el presidente de Herediano, pero yo lo veo difícil". De no concretarse, el 'Tico' podría seguir en el fútbol colombiano, ya que según le ha informado su representante, hay dos equipos más interesados en él.

Más equipos

Por su parte Juan Carlos Retana, presidente del Herediano, aseguró en el mismo medio que las posibilidades con Millos siguen abiertas: "Si toma la decisión y hace válida la opción, es totalmente posible. Hay que escuchar las propuestas, Ortíz tiene condiciones y hay otras ofertas. Hay que ver qué será lo mejor".

"Hay interés de equipos en y por fuera, estamos analizando opciones. Nos reservamos el nombre de los equipos que lo quieren hasta que no haya nada confirmado, pero son equipos que han marcado historia recientemente en Colombia", finalizó el dirigente.