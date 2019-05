José Giacone volvió a los trabajos con Pérez Zeledón

Primera División de Costa Rica: El entrenador de 48 años retornó este martes a la actividad técnica tras dejar atrás un problema de salud.

José Giacone está de vuelta en Municipal Pérez Zeledón. El técnico argentino dejó atrás una neumonía y ya estuvo presente este martes en los entrenamientos del equipo sureño.

“Hoy volví a entrenar al equipo. Hoy es un día más de recuperación y lo que tuve fue una charla con los jugadores. Estuve hasta el sábado en el hospital, donde me dieron de alta. Los primeros días fueron complicados. Me trataron la neumonía”, le dijo el entrenador de 48 años a www.everardoherrera.com tras su vuelta.

“Me he recuperado bien, todavía me falta y salí de la semana de recuperación. No había estado nunca en un hospital. No es algo agradable pero quería agradecer al personal del centro, donde me atendieron de primera. Estoy muy agradecido con ellos”, agregó.

Ahora Giacone deberá enfocarse en la serie de semifinales que disputarán los Guerreros del Sur ante Deportivo Saprissa.