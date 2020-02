José Contreras, ilusionado con que Comunicaciones gane en el Azteca

Contreras junto a su esposa y la de Agustín Herrera, hicieron el viaje a México.

Comunicaciones buscará esta noche hacer historia, teniendo una complicada visita al Estadio Azteca para medirse ante el América. José Contreras confía en el club, por lo que junto a su esposa y la de Agustín Herrera viajó a la Ciudad de .

“Estamos para apoyar al grupo, obviamente sabemos que será un partido difícil pero creo que es una bonita oportunidad para todos los que tienen la suerte de estar en ese juego. La decisión de viajar a México se tomó con mi señora y la esposa de Agustín, lo platicamos hace varios días de que estaba buena la oportunidad de ir para apoyar al equipo en el Azteca y terminamos comprando los boletos", reveló.

“Hoy soy un hincha más, lógicamente no me toca estar como jugador si no como un aficionado Crema, pero estoy con mucha ilusión y con mucho cariño. Todos sabemos que el partido es difícil, pero creo que los compañeros hicieron un buen partido en el Doroteo y no tengo duda que en la cancha saldrán queriendo hacer bien las cosas", finalizó.

Incluso, Contreras visitó el hotel de concentración, deseándole buena suerte al plantel de Mauricio Tapia y dedicando unas palabras de aliento.