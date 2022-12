José Castro y José María del Nido, última temporada de 'Juego de tronos' en Sevilla

Castro y Del Nido podrían volver a disputarse la presidencia del club en la Junta de Accionistas del próximo 29 de diciembre.

El futuro del Sevilla es incierto. Más allá del delicado escenario deportivo del equipo, las aguas bajan revueltas en el apartado institucional, donde hace meses que se libra un particular "Juego de Tronos" para hacerse con el control del club.

El club celebrará el próximo 29 de diciembre de 2022 una Junta General de Accionistas con pronóstico incierto en el que no se puede descartar ningún resultado ni que pueda haber cambios en la presidencia del club.

En este sentido, el presidente, José Castro, cuenta desde hace meses con la oposición activa de su predecesor, José María del Nido Banevante, que ha reiterado en distintos foros que su ambición es volver a ser presidente del club. En este sentido, el deseo de Del Nido se ha chocado hasta la fecha con el pacto de gobernabilidad del club firmado en 2019 entre los principales accionistas del club para evitar que el capital extranjero tenga poder de decisión en la entidad.

En 2019, Castro y Del Nido firmaron, junto al resto de grandes accionistas del club exceptuando el inversor extranjero 777 Partners, un pacto de gobernabilidad en el que todas las partes se aseguraban ingresos anuales por el reparto de dividendos, votarían lo mismo en las Juntas de Accionistas y se turnarían la presidencia del club. Sin embargo, a los mes Del Nido revocó los poderes de representación a su hijo, llamado a ser presidente a partir de 2023, y desde entonces ha iniciado distintas batallas judiciales con el objetivo de que se anule el pacto firmado.

En las dos útimas Juntas de Accionistas, Del Nido no ha podido votar para no incumplir el pacto y por ello solicitó medidas cautelares para poder votar libremente. El Juzgado de Primera Instancia número 10 de Sevilla ha remitido un auto a ambas partes este martes 13 de diciembre en el que permite a Del Nido votar libremente sin necesidad de hacerlo a través de su hijo, que actuamente es vicepresidente del club.

Sin embargo, las partes difieren en la parte de las penalizaciones. Del Nido interepreta que estas medidas cautelares le permiten votar libremente, sin estar alineado con el grupo de Castro como reza el pacto y sin penalizaciones. Por su parte, el grupo del actual presidente interpreta que el pacto sigue vigente y también las penalizaciones por votar en sentido contrario a los firmantes del mismo.

5 millones de euros: la multa por incumplir el pacto

En este sentido, el pacto impone a los firmantes una multa de 5 millones de euros por cada incumplimiento de obligaciones relacionadas con la gobernabilidad del club y de 30 millones por los incumplimientos en los derechos de tanteo, ya que las partes se comprometieron a no vender sus actuales qcciones a inversores externos sin notificarlo previamente a las partes.

Estas multas ya hicieron que Del Nido no votara en la Junta de Accionistas de 2021 para no exponerse a las mismas y asegurara a la conclusión que su mando para ejercer su derecho al voto "no tenía pilas".

Para este año, Del Nido podría correr el riesgo de votar ante la posibilidad de que la otra parte le lleve a los juzgados por incumplir el pacto aunque es más probable que se exponga a ello si le dan los números para imponerse en las votaciones y ganar la Junta para volver a ser presidente.

El voto de los minoritarios: decisivo

En este tiempo, ambos grupos han seguido comprando acciones a precios desorbitados llegando a ofrecer cantidades cercanas a los 2000 euros por acción, cuyo valor nominal es de 60 euros y estas compras hacen complicado conocer el porcentaje exacto de cada grupo. Del Nido, máximo accionista a título individual del club tiene aproximadamente un 25% de las acciones, sus socios de 777 Partners controlan un 7% y su también socio José Gómez Miñán un 4%. Por su parte, el grupo de Castro formado por su paquete de acciones y las de la Familias Alés, Gujarro y Carrión cuentan con en torno a un 40%.

Por su parte, el grupo minoritario Accionistas Unidos cuenta con un 5% y otros pequeños accionistas individuales de otro 5% aproximadamente y su voto en la Junta puede acabar resultando decisivo para resolver este Juego de Tronos en versión sevillista.