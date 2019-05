Jornada de reflexión en Barcelona

El Barça cierra la temporada con menos títulos que la anterior y con la afición discutiendo el modelo, la planificación y hasta los nuevos fichajes.

EDITORIAL

De más a menos ha ido el de Ernesto Valverde. Donde la temporada pasada logró el doblete esta ha tenido que conformarse con la Liga tras dos batacazos que han puesto en discusión todo el proyecto, especialmente por la forma como se han producido, sin aspirar a la victoria en ningún momento, ni en Anfield ni en el Benito Villamarín, donde solo tuvo opciones a la desesperada y mientras le regalaba contrataques a un que tampoco los aprovechó. El Barcelona iba a por el triplete y acaba con menos títulos que hace un año. El balance no puede ser positivo.

Si lo es, es porque alguien lo ha falseado. Una parte importante de la afición ni entiende ni comparte el método de Valverde, que pasa por darle el balón a Messi y poco más sin lograr guarecer la defensa como en otras temporadas. El equipo ha ido envejeciendo y sigue aspirando, con la misma base que en el triplete de 2015, a ganar títulos mientras ve cómo su nivel ha ido bajando y el de los rivales, subiendo. El Barcelona se ha dormido, pendiente como ha estado de mirarse al espejo para decirse lo guapo que era. Y en estas que han llegado primero el y luego el Valencia para devolver a los azulgrana a la tierra.

La de hoy es, por lo tanto, una jornada de reflexión en el Camp Nou. Hoy no se tomarán grandes decisiones pero sí las habrá en los próximos días. La figura del entrenador no pinta en entredicho después de que tanto jugadores como directivos le ratificaran por activa y por pasiva antes, durante y después del partido. No tienen tan claro su futuro algunos de estos futbolistas ni los arquitectos técnicos del proyecto, con Pep Segura al frente. Su cabeza puede ser la primera que ruede tras otro final de temporada decepcionante más allá de la Liga.

Pero antes que un entrenador o nuevos jugadores el Barcelona debe enderezar el rumbo y para ello toca reflexionar, aprovechando la jornada electoral en , y tomar decisiones adecuadas y valientes, justo lo que ha faltado en los últimos tiempos. En este contexto cabe plantearse si Antoine Griezmann es la solución a los males del Barcelona y la respuesta es evidente. Los problemas del club son profundos y tienen que ver más con la moral y la psicología que con la superficialidad de traer otro cromo. El verano será agitado y más vale que en el Camp Nou no vuelvan a dar pasos en falso o el público empezará a pedir la cabeza del presidente.