Jornada 4 de LaLiga 2021-2022: Horarios, partidos, clasificación, televisión y resultados

Ambos encuentros han tenido que ser aplazados debido a la negativa del TAS a dar la cautelar para que los internacionales sudamericanos no viajen.

La jornada 4 de la Liga no se disputará por completo. Hasta dos encuentros, como son los casos del Sevilla vs. FC Barcelona y el Villarreal vs. Deportivo Alavés, han tenido que ser aplazados. ¿El motivo? LaLiga solicitó aplazar estos dos partidos dado que los internacionales sudamericanos llegaban con apenas 24 horas para poder disputar los encuentros fijados a priori para el sábado. El Comité de Competición rechazó la solicitud del organismo que preside Javier Tebas quien recurrió al CSD que acabó por darles la razón y por tanto se aplazan.

Respecto al resto de los partidos de esta cuarta fecha, la jornada se abrirá el sábado a las 18:30 con un duelo entre Levante y Rayo, dos equipos que buscan asentarse en la zona media de la tabla para evitar pasar apuros desde el inicio de la competición. El atractivo podría ser ver el debut de Falcao pero parece descartado por el mismo motivo que los partidos aplazados y es que su selección, la colombiana, juega ante Chile y llegaría apenas sin tiempo para poder descansar y jugar. Se cerrará el sábado con un Athletic vs. Mallorca donde los bermellones intentarán colocarse líderes de la Liga a la espera de lo que hicieran sus perseguidores, el mismo objetivo de los bilbaínos si sacan los tres puntos.

Para el domingo, el grueso de los partidos donde destaca la visita del Atlético de Madrid, el campeón de Liga, a Cornellá para medirse al Espanyol. Será la vuelta de Griezmann a Barcelona y el posible redebut. El Valencia se ve las caras ante Osasuna con la intención de seguir su buena línea desde la llegada de Bordalás que le tiene con los mejores de la Liga. La jornada dominical se cerrará con el reestreno del Bernabéu tras las obras en un Real Madrid ante el Celta donde los celestes intentarán salir de su bache y amargar la vuelta de la afición blanca a su feudo.

Para el lunes, un Getafe vs. Elche con necesidad de sumar los tres puntos y un derbi andaluz, en este caso el Granada vs. Betis con la vuelta de Rui Silva al Nuevo Los Cármenes.

En Goal te dejamos todos los datos que necesitas saber para estar al tanto de la cuarta jornada de LaLiga.

Jornada 4 de LaLiga 2021-2022: Horarios, partidos, clasificación y resultados