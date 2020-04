Jorge Valdivia dispara contra la dirigencia de Colo Colo: "Soy un agradecido de la institución, no de las personas que hoy la integran"

El volante se refirió a su polémica salida del "Cacique" a fines del 2019. También adelantó que no se descarta ante un posible llamado a la Selección.

Jorge Valdivia volvió a disparar contra la dirigencia de . En diálogo con ESPN, el mediocampista -que actualmente milita en el Monarcas - repasó su polémica salida del Cacique a fines de 2019, afirmando que pese a que no fue en buenos términos, le agradece a la institución "no a las personas que hoy la integran".

“Me hubiese gustado jugar otra por Colo Colo. Lamentablemente, no seguí. Colo Colo es Colo Colo. Siempre me dio todo, siempre que tuve problemas, me apoyó. Fui vendido, le di plata al club, volví, hice muchos amigos. Me dejó todo y le debo todo, a Palmeiras también le debo todo, porque me hizo internacionalmente conocido. Colo Colo no es Aníbal Mosa, no es Mayne-Nicholls, ni Mario Salas ni Pablo Guede", reconoció el Mago.

Y respecto al día de su desvinculación de la tienda de Macul, sostuvo: “Cuando salí de la reunión en la que estuvimos todos me dieron a entender que seguía. Yo fui claro y dije que me encantaría tener un nuevo desafío en el extranjero, pero también que quería jugar la Libertadores. Me dijeron ‘queremos que sigas’. ¿Qué venía después? La negociación. El entrenador me dijo: yo quiero que tú sigas. Espina, también. ¿Qué venía después? Reunión con mi representante para tirar los números. Nunca hubo una propuesta. Molesta, por como manejaron la situación. Después le comunicaron a mi representante que el club desistía de mi renovación”.

Y en la misma línea, relató que “Después vino una carta. Si hubo tanta estimación de Harold, Aníbal y Espina, por lo menos por dignidad debieron mandarme un mensaje de texto. No creo que hayan perdido mi Whatsapp. Si me tengo que ir, me voy a ir agradecido, porque Colo Colo me dio todo. Soy un agradecido de la institución, no de las personas que hoy la integran".

Por otra parte, habló de sus primeros meses en la . “El hecho de contar con Pablo Guede como entrenador y tener chilenos en el equipo fue muy distinto de las otra veces que me fui al extranjero (...) Es una gran ventaja tener como entrenador a Pablo Guede. Yo sé lo que me pide y él sabe lo que yo puedo dar".

Finalmente, adelantó que no se descarta ante un posible llamado a la Selección chilena. “No me descarto para estar en la Selección, suena mejor, prefiero que suene como que no me descarto a la Selección. Todos los jugadores están disponibles, yo no me descarto de un futuro llamado a la Selección y ojalá así sea”, puntualizó.

"La Selección es una consecuencia de como estás en tu equipo. Hay algunas excepciones, como Arturo, Alexis, Gary, que pueden no jugar mucho en sus equipos y son de la confianza absoluta del entrenador. Yo estoy en , que le da muchos jugadores a la Selección. Si juego, lo hago bien, estoy relativamente apto y el entrenador decide llamarme, voy feliz”, cerró.