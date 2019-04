Jorge Segura, el joven central de Atlas que anhela jugar con la Tricolor

El zaguero vallecaucano habló en exclusiva para Goal sobre su presente en los Zorros, la Selección Colombia y mucho más.

Jorge Andrés Segura Portocarrero es una de las tantas promesas cafeteras que milita en el fútbol mexicano. El defensor central de 22 años llegó al en diciembre de 2018 como refuerzo para el Clausura 2019 proveniente de Independiente Medellín, aunque su ficha pertenece al de , que lo compró al en 2017.

Poco a poco ha ido ganando confianza en el cuadro rojinegro, donde ya varios colombianos dejaron huella como Aldo Leao Ramírez, entre otros. En lo que va de la temporada suma cinco partidos (3 de Liga y 2 de Copa). El espigado zaguero de 1,88 m tiene proceso de Selección pues estuvo en la Sub-20 para el Sudamericano de la categoría en , su anhelo es vestir la camiseta de la Absoluta, como se lo afirmó a Goal.

"La Selección está muy bien, hay muchas innovaciones respecto a otros años con jugadores jóvenes de calidad y experiencia en el fútbol europeo como James, lo que hace que el equipo pese aún más en las Eliminatorias y que lleguemos al próximo Mundial esperando aún más. Es un anhelo vestir esa camiseta", resaltó.

Segura confía plenamente en Carlos Queiroz como timonel de la Tricolor. "Es un técnico que va a ayudar muchísimo, es una persona a la que se puede hablar. El proceso va tranquilo, más adelante veremos los resultados".

El ex DIM también habló sobre su actualidad en Atlas y su estancia en . "Son unas personas muy fieles, acá solamente se trabaja y se habla en el campo de juego, tratando de darle una alegría a la gente, me han dicho que es una institución que va al corazón y la pasión de cada uno de los jugadores. Tienen una historia, una ideología bastante grande, te hacen apasionado, competitivo, he disfrutado muchísimo aquí", resaltó