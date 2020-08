Jorge Sampaoli está a un paso de gritar campeón en Brasil

Jorge Sampaoli está a noventa minutos de alcanzar la gloria y de grabar su nombre en . Y es que este miércoles, el Atlético Mineiro logró una importante victoria de local al derrotar por 2-1 al Tombense en el marco de la primera final del torneo estadual.

De este modo, el blanquinegro quedó cerca de coronarse monarca del Campeonato Mineiro en el que sería el primer título del casildense en tierras cariocas, tras su primera experiencia en Santos, y el primer trofeo del ex técnico de La Roja tras el conquistado en 2015 en la .

El partido se jugó en el estadio Mineirao de Belo Horizonte. El visitante abrió el marcador a los 63 minutos, por intermedio de Rubens da Silva Coura, de penal, pero dos minutos más tarde Eduardo Sasha logró la paridad. Marcos da Silva logró la remontada en el epílogo dejando a la escuadra del también ex DT de la Albiceleste con la ventaja mínima para el cruce de vuelta, por lo que solo le basta el empate.

Cabe recordar que la escuadra del nacido en Casilda llegó a esta instancia tras eliminar al América Mineiro en semifinales (5-1 en el global), mientras que Tombense sacó de la competencia a Caldense, cuarto en la fase regular, por un 2-0 y 1-0.

De lograr el resultado favorable, Sampaoli volverá a gritar campeón, algo que no consigue desde que dejó la Selección. Asimismo, será la séptima corona en su palmarés como entrenador luego que en 2011 lograra cinco títulos al frente de Universidad de . Con los azules consiguió el Torneo de Apertura 2011, Clausura 2011, Apertura 2012, la 2011 y la Copa Chile 2012-2013. La revancha se disputará el domingo 30 de agosto.

⚽💪🏽 Virada na raça! O Atlético venceu o Tombense no primeiro jogo pelas finais do Campeonato Mineiro!



📸 Veja o álbum com fotos da partida: https://t.co/fCwlhaNOYP



Vamos, #Galo! #CAMxTOM 🏴🏳 pic.twitter.com/LNW8AxhTeh