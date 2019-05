Jorge Rodríguez: “Nuestra mentalidad es estar en la final del día 26”

El técnico de Alianza repaso la fase regular de su equipo en el programa radial Los Provocadores.

El “Zarco” Rodríguez comentó en Los Provocadores el deseo de estar en la final del Clausura 2019 y buscar la corona 14 que se le negó en el pasado mes de diciembre. La primera piedra en el camino: Pasaquina, en cuartos de final.

“No vamos a quitar el mérito que el rival (Pasaquina) hizo, se borra todo lo que se ha hecho en el campeonato y el premio es estar en semifinal. Estamos para saber cómo jugar estos partidos y evitar que el rival no supere en la serie”, dijo Rodríguez.

“Alianza llega en el mejor momento, pero hay que demostrarlo en la cancha. Tenemos el equipo completo, sin castigados ni lesionados, nos tiene satisfecho como cuerpo técnico”, agregó el estratega albo.

“Nuestra mentalidad es estar en la final del día 26, tenemos que hacer dos buenos partidos y llegar a semifinales. Independientemente ser campeón o no, Alianza ha sido el mejor equipo de los últimos cinco años. Los números allí están de lo que Alianza ha hecho, pero si no se es campeón, no sirve de nada”, resaltó por último.