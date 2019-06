Jorge Rodríguez, agradecido con Alianza

El técnico habló por primera vez, desde su salida del equipo blanco.

Jorge Rodríguez se bajó del barco del Alianza, luego de dos años y medio al frente del equipo, donde perdió tres de cinco finales disputadas, entre ellas un contra Águila el pasado 26 de mayo. Ese día se despidió de sus jugadores en el camerino y partió hacia para capacitarse en un curso impartido por Julen Lopetegui, ahora técnico del español.

El “Zarco”, habló con el programa Los Provocadores y manifestó: “Muy agradecido por poder dirigir al Alianza. Hoy ya es pasado y tenemos que pensar en el futuro inmediato. Estoy tranquilo, estoy nuevamente contento”.

También opinó de su nuevo equipo el Cobán Imperial de Guatemala, que logró la segunda posición de la tabla en el torneo pasado: “Con Cobán Imperial ya está todo arreglado de palabra, falta firmar. No me lo esperaba, son cosas que tiene el fútbol. Estaba asimilando haber terminado con Alianza y ese mismo sábado me contactaron”.