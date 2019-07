Jorge Mendes sigue presionando para que Napoli compre a James

El agente del colombiano se reunirá este sábado con directivos del club para hablar una vez más de las condiciones. Por ahora, el 10 de la selección debe presentarse a Real Madrid.

No ha sido una labor fácil para Jorge Mendes . Y el tiempo se le está acabando al agente de James Rodríguez, quien sigue tocando puertas para que cambie de parecer y compre al colombiano. La cosas es sencilla: no lo quiere ceder, solo aceptará una venta total y los italianos quieren un préstamos. Por más que Carlo Ancelotti ha presionado también nada ha cambiado.

Este sábado, Mendes estará en en reuniones para que el conjunto de la cambie su parecer, pues de no ser así, y de no concretarse nada, James tendría que presentarse al Madrid bajo las órdenes de Zinedine Zidane, es decir, una temporada para no salir del banco de suplentes.

En Italia aseguran que la cosa se enfrió un poco, pues el conjunto merengue ha tasado al colombiano en precio (42 millones de euros) y no se piensa mover de ahí. Según Calciomercato, Mendes está ejerciendo presión para que Napoli suelte ese dinero y cerrar todo.

Por ahora solo se sabe que James tendrá que estar el 29 de julio en los entrenamientos del Madrid.