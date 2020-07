Jorge "Mágico" González contó sus vivencias en el fútbol

El salvadoreño dio una entrevista a un medio español.

En el marco de la alegría por el ascenso del a la Primera División, los ojos de los aficionados vuelven a Jorge “Mágico” González, el salvadoreño que todavía es recordado por la afición gaditana y el periodismo en , ya que dejó huella con su fútbol.

En conversación con el periódico “Marca”, contó algunos detalles de su vivencia en tierras ibéricas: “Me faltó un poco de ambición, lo reconozco, si hubiese sido un futbolista de esos que iban siempre peinaditos y con sus zapatitos, hubiese sido otro. Quizás hubiese tenido la oportunidad de jugar la Copa de Europa”.

Y agregó: “No juzgo lo que hice, pero venía de un país que no era profesional y no se trabajaba la cantera, es decir, sin la formación. Pero no es una justificación a mis actos de indisciplina, simplemente que hay que considerar esas condiciones y contextualizarlas”.