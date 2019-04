Jorge Luis Pinto criticó la candidatura conjunta de Colombia y Argentina para la Copa América 2020

El director técnico de Millonarios cuestionó seriamente la iniciativa de ambos países y lo consideró irrespetuosa para la afición.

Colombia oficializó su candidatura para ser sede de la Copa América 2020 junto a Argentina, tras el pronunciamiento oficial del presidente Iván Duque. Pese a que la noticia fue bien recibida por el mundo futbolero nacional, el técnico de , Jorge Luis Pinto se mostró en sentido contrario y criticó fuertemente la propuesta.

Con la vehemencia característica, Pinto manifestó su descontento, asegurando que "No estaré de acuerdo nunca en que se partan las sedes. La mitad en , la mitad en . La mitad o un tercio en Canadá, un tercio en y un tercio en , siento pena de eso". Para el técnico, la razón es simple y clara: "Eso es un maltrato a la afición".

Pinto, de amplio recorrido y seguimiento en la Copas del Mundo, apeló a su experiencia para cuestionar la división de las sedes: "No me pregunten a mi que yo creo que ni el presidente de la Federación, ni de la FIFA, han estado en los diez mundiales que yo he estado. Y yo sí puedo hablar de los viajes que me han tocado hacer: viajé de Washington a Los Ángeles a ver un partido, ¿sabe qué es eso? O viajé de a Corea a ver un partido, ¿sabe qué es eso? De pronto ellos no lo han hecho y si lo han hecho, lo han hecho en avión privado, de FIFA, es facilísimo. Pero la afición no, a la afición se está maltratando terriblemente".

Para el adiestrador santandereano, no hay necesidad de hacer una Copa con sedes conjuntas, incluso amplió la crítica al Mundial 2026 que tendría a Estados Unidos, Canadá y México como anfitriones: "Tanto Argentina como Colombia pueden hacer una independiente. Igual México y Estados Unidos, pueden hacer un Mundial sin ningún problema cada uno. Se está irrespetando mucho a la afición y eso no hay que hacerlo, la afición es el estímulo del fútbol y un estadio desocupado en un Mundial, no motiva a nadie".

La CONMEBOL podría ratificar a Colombia y Argentina como sedes de la Copa América 2020 el próximo martes en reunión que tendrá lugar en Rio de Janeiro.