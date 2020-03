Jordi Alba, contra los pitos: “Igual que respeto a todo el mundo, que me respeten a mí”

Tras la victoria del Barcelona frente a la Real Sociedad, el lateral azulgrana aclaró también que su gesto “no significaba nada”.

Día caliente en el Camp Nou, a pesar de que la jornada terminó con victoria del frente a la . Jordi Alba, tras los 90 minutos, no quiso dejar pasar por alto los pitos que recibió el equipo. “Igual que respeto a todo el mundo, que me respeten a mí”, declaró el catalán.

“A nadie le gusta que el público vaya en contra en la propia casa. Respeto a todo el mundo, pero tienen que respetarme también a mí. Creo que la actitud es buena y los jugadores lo dan todo. A ninguno nos gusta jugar mal y tenemos que mejorar, pero también me parece que pitar en el quince del primer tiempo con el empate a cero no me gusta”, argumentó el propio lateral, quien, a la vez, hizo mención sobre su gesto, poniendo paños fríos: “Mi gesto no significa nada. Me gusta la polémica, pero está todo bien”.

Con respecto al partido frente al conjunto vasco, Alba dio también su opinión: "La Real es de los mejores equipos de , ha costado mucho y ahora esperamos que el falle. Tenemos que mejorar en muchas cosas, pero la actitud ha sido muy buena".

Y habló además sobre su estado físico: "Estoy bien, hoy me encontré bien, aunque al Clásico llegué casi sin entrenar. Me dijeron cuatro semanas y llegué tras dos, pero hoy me encontré bien".