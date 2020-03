Jonathan Rougier: "Preocuparse por el campeonato ahora no tiene sentido"

Liga Nacional: En una charla en las redes, el arquero de Motagua esquivó hablar de la posibilidad de que se le otorgue el trofeo a los Azules.

Jonathan Rougier habló de todo en una charla con los fanáticos en las redes sociales, mientras atraviesa la cuarentena de coronavirus con su familia.

"Estoy bastante bien, por momentos se hace difícil, se dan esos bajones, pero bien, comiendo bastante, pero después hacemos rutinas de entrenamientos, le estamos metiendo variedad, estoy bien de peso", dijo el arquero de Motagua en una transmisión en vivo en la cuenta de Instagram de Diario Diez.

Y agregó sobre el momento que se vive en el país: "Hoy es el día donde tenemos que ponernos la camisa de Honduras, no solo cuando juega la Selección, este es el momento de olvidarse del fútbol y pensar en la vida de toda su familia"

Más equipos

Los fanáticos no pararon de mandarle preguntas, entre ellas, la victoria que más disfrutó como jugador azul: "El triunfo que más disfruté es sin duda alguna que las dos finales a Olimpia, la del bicampeonato y cuando le remontamos a Olimpia el 0-3".

El artículo sigue a continuación

También fue consultado sobre si jugaría para el Albo en algún momento: "Estoy bien donde estoy, tengo el apoyo de la gente y estoy donde quiero estar. Me siento muy feliz, he tenido la posibilidad de salir en el último libre de pases y decidimos quedarnos, la verdad que me siento feliz acá. Muy agradecido con Motagua que me abrió las puertas y no podría dejar este club hoy en día, Motagua vale mucho más que dinero".

Por otra parte, esquivó la consulta sobre si Motagua debe ser declarado campeón del Clausura: "Hay que esperar, estar tranquilos, depende de lo que se decida, que sea lo mejor para el fútbol ahora el fútbol pasa a segundo plano, preocuparse por un campeonato no tiene sentido"

Por último, dijo que el mejor portero de Honduras es "Buba" López, "porque es un portero muy completo", y en su top 5 de jugadores de Honduras puso a Denil Maldonado, Omar Elvir, Emilio Izaguirre, Mario Martínez y Rubilio Castillo.