Jonathan Ramírez dejó al Sonsonate

El volante no seguirá con el plantel cocotero.

Sonsonate dio a conocer que el habilidoso volante uruguayo, Jonathan Ramírez, no continuará con el plantel cocotero para el próximo torneo Apertura 2020, tras un año vistiendo la camisa verde.



El charrúa no descarta prestar sus servicios para otro equipo en la Primera División del fútbol salvadoreño, pero por el momento tampoco tiene ofertas, y solo piensa en volver a su natal .



En conversación con el Grupo Dutriz, el mediocampista dijo: “En Sonsonate no seguiré, vamos a esperar a ver si me llaman (otros equipos) y sino, me iré cuando el aeropuerto abra, pero como recién lo abrirán dentro de unos meses, la idea es quedarme en algún club, hay que esperar”.