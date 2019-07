Jonathan quiere seguir los pasos de Giovani dos Santos y jugar en el América

El mediocampista sueña con la posibilidad de acompañar a su hermano en esta nueva aventura con las Águilas.

Jonathan dos Santos, autor del gol que le dio la a la Selección mexicana, reconoció que en algún momento espera seguir los pasos de su hermano, Giovani, quien hace unos días se convirtió en uno de los refuerzos del América para el Apertura 2019.

"Nunca se sabe, me encantaría (ir al América); es el club en el que siempre he querido jugar, desde chiquito lo he visto en televisión y tengo muchos ídolos en el América: Pavel Pardo, Germán Villa", dijo el volante de contención en entrevista con Fox Sports.

En ese sentido, Jonathan agregó que aunque no sabe cuándo podría producirse su llegada al club, espera jugar junto a Giovani. "Nuestro sueño siempre ha sido jugar juntos, es difícil que suceda entre dos hermanos en muchos equipos, pero me encantaría".

Vale destacar que antes de buscar el fichaje de Gio, el América había intentado el fichaje de Jonathan. Sin embargo, el mediocampista mexicano no se movió del , equipo con el que ha recuperado su mejor versión para ganarse la confianza del Tata Martino.