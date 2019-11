Jonathan Dos Santos cierra las puertas al América

El mediocampista de 29 años confesó el deseo de retirarse con LA Galaxy en la MLS.

Para Jonathan Dos Santos, el futuro no está con el América, sino continuar con su carrera, e incluso ponerle fin con el en el futbol de los .

Dos Santos, quien aún tiene contrato con el conjunto angelino, tiene claro que no volverá a para acompañar a su hermano Giovanni, dependiendo de la directiva encabezada por Dennis Te Kloese.

“Yo me quiero quedar. Como he dicho anteriormente, estoy muy contento aquí, con la gente, con el club, con los compañeros. Si fuera por mí, acabaría mi carrera aquí. Todavía faltan muchos años, pero ya no depende de mí, depende más del club que de mí”, explicó ante los medios de comunicación.

Con el Galaxy, que fue eliminado por el LAFC, Jona disputó 31 partidos en el último torneo, mismos en los que anotó tres goles y dio tres asistencias.