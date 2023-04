Jonathan Barnett, en GOAL: "Camavinga quiere vestir la camiseta del Real Madrid toda su vida"

El presidente de la agencia que representa a Camavinga atiende a GOAL tras la explosión del francés en el Real Madrid

Eduardo Camavinga se ha convertido en un futbolista fundamental en el Real Madrid. El joven francés de 19 años ha pasado en pocos meses de suplente de lujo a titular indiscutible. "Está progresando muy bien en este periodo. Jugar de pivote o de lateral le está ayudando en su aprendizaje. Tiene unas características físicas que le puedes poner donde quieras. A él le gusta jugar como pivote y pienso que va a ser un gran pivote y un gran centrocampista. Puede aprender cosas defensivas que le ayudarán en el futuro", dijo Ancelotti el pasado viernes en rueda de prensa.

Y es que Camavinga ha sido titular en todos los partidos importantes del Real Madrid en este 2023, actuando de pivote en los primeros ante Liverpool y Barcelona, pero últimamente ha jugado de lateral izquierdo, posición a la que no está acostumbrado, pero en la que ha rendido de manera sensacional ante el Barça y el Chelsea. Para hablar de la progresión del jugador, su agente, Jonathan Barnett, ha pasado por GOAL.

¿Su fichaje fue tan sencillo como pareció?

"A Camavinga le encantaba el Real Madrid, era un gran reto para él y el Real Madrid le quería, por lo que fue algo muy sencillo. El Real Madrid es un fantástico club con el que trabajar. Cuando quieren al jugador y el jugador quiere jugar ahí, todo es muy sencillo".

Su transformación en este 2023

"Debido a las lesiones que ha habido, ha tenido que jugar bastante de lateral izquierdo, él siempre lo va a dar todo por el equipo. Pero él quiere llegar a ser un gran centrocampista, él adora jugar de centrocampista y lo vamos a ver, lo especial que es. Es un futbolista realmente especial".

¿Se ha puesto en contacto el Real Madrid para ofrecer una mejora?

"Nunca hablo de contratos. Creo que lo hablaremos con el club en el momento adecuado. Él quiere ser jugador del Real Madrid y vestir la camiseta blanca durante toda su vida. No habrá problema alguno con el Real Madrid, nos sentaremos y estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo".

¿Existió realmente la posibilidad de una cesión al Arsenal en invierno?

"Eso fue basura, es algo que no iba a pasar. Él nunca ha pensado en jugar en otro equipo y el Real Madrid no hubiera dejado que se marchase. Va a ser una de las estrellas del Real Madrid en el futuro, así que para qué marcharse. Era todo basura".

¿Qué hace especial a Camavinga?

"Es un jugador muy especial. Lo vas a ver en los próximos dos o tres años lo bueno que es. Aun está aprendiendo en el fútbol pero es un jugador especial. La forma en la que juega... vas a ver lo bueno que es, sé que el Real Madrid lo quiere de manera sobrenatural. Además es una gran persona, una persona fantástica, es un placer ser su agente. Tiene además una familia maravillosa".

La agresión de Valverde a Baena

Álex Baena, futbolista del Villarreal, está representado por Stellar, la agencia que dirige Jonathan Barnett. No obstante, Barnett asegura que no ha hablado con el jugador. "No hemos hablado de este tema, no tengo nada que decir". Además, tampoco especifica si son ciertos los rumores sobre si el entorno de Valverde pidió realmente que Baena no denunciase. "No, no sé nada de eso".

La carrera de Bale y el éxito de Stellar

"La carrera de Bale ha sido increíble, increíble. Llegó a ser de los mejores jugadores del mundo, llegó a estar en el TOP 3 Mundial, ganó muchas cosas... si echas la vista atrás hacia su carrera ha sido excepcional. Además es una gran persona, ha sido un auténtico placer ser su agente. Fue un jugador realmente especial, se merece disfrutar ahora de su vida fuera del fútbol. Creo que los hinchas del Real Madrid le recordarán por todo lo que ganaron. Ha tenido una carrera maravillosa".

Hay algunos que le ponen asteriscos a la carrera de Bale en el Madrid...

"Hay muchos idiotas, sobre todo en la prensa, que han escrito estúpidas y ridículas historias. No sabían de qué hablar, deberían haber optado por otro trabajo, pues solo escribían basura. Ha habido muchas perdonas que han escrito algunas cosas porque no tenían nada mejor que hacer. Cuando pasen los años y la gente mire atrás, dirán que los que escribieron estas historias no merecían ser periodistas, deberían haber desempeñado otro trabajo".

¿Cómo se llega a ser la agencia más prestigiosa del mundo según 'Forbes'?

"Todo viene de años de trabajo muy duro y éxito. Tenemos un gran equipo de trabajo y unos fantásticos agentes trabajando para nosotros. Estamos muy orgullosos de ello".

¿Qué momento se te viene a la cabeza cuando echas la vista atrás?

"Romper el récord del mundo con el traspaso de Gareth Bale fue un momento fantástico en mi vida. Cada vez que firmamos a un jugador es un momento muy especial, es algo que nos encanta, igual que ver cómo los jugadores tienen éxito y van creciendo. Es algo maravilloso para nosotros".

¿Qué jugador os da más trabajo actualmente?

"Trabajamos igual para todos los jugadores. Tanto para jugadores TOP como Jack Grealish del Manchester City o Eduardo Camavinga del Real Madrid como para jóvenes jugadores de todo el mundo. Trabajamos igual de duro, porque lo que queremos es que todos acaben siendo grandes estrellas".