Johnny Herrera hizo un fuerte llamado a la población debido al avance del Covid-19

“La gente tiene que entender que no estamos de vacaciones. No es el momento de arrancarse a la playa", lanzó el arquero en medio de la cuarentena.

Este domingo el Gobierno, a través del ministro de Salud, Jaime Mañalich, entregó el reporte diario sobre el Covid-19 en , confirmando que hay 95 casos nuevos y que el país ya suma 632 positivos. Sin embargo, aún la autoridad no decreta cuarentena total. Esto ha provocado que muchos quieran desplazarse a otras ciudades para pasar los días de encierro.

Por lo mismo, el arquero de Johnny Herrera llamó a la población a ser consciente con el autocuidado e invitó a la gente a que se quede en sus respectivos hogares respetando este período voluntario por la enfermedad, que ya dejó oficialmente a una persona fallecida.

"La gente tiene que entender que no estamos de vacaciones. No es el momento de arrancarse a la playa. Este tema es serio y hay que tomar medidas", dijo el ex capitán de en diálogo con La Cuarta.

“Ojalá la gente haga caso y esto se mantenga. Hay que quedarse en la casa y ser solidarios. Yo tengo a mi vieja de 80 años y a un niño de 3, Realmente los invito a tomar conciencia de lo que estamos viviendo”, complementó el portero.

Por otra parte contó cómo está viviendo la crisis sanitaria. “Estamos en cuarentena con familia grande. Aparte de nosotros están las tías y tatas, así que nos vamos turnando. Con el papá ven una película de monitos terminando el día”, sostuvo.

Finalmente, fue categórico respecto a la suspensión del Campeonato Nacional: “Si hay que aplazar más tiempo el fútbol, que así sea. La salud está en primer lugar”, cerró. El club del nacido en Angol hizo lo propio a través de sus canales oficiales.