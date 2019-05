Johnny Herrera fue marginado en Universidad de Chile: "Hoy no me toca estar y hay que asumirlo"

El arquero y capitán azul confirmó su suplencia en el duelo frente a Coquimbo Unido. “Justa o no, la acataré, soy un jugador más”, dijo.

Universidad de se enfrenta este domingo a por la duodécima fecha del Campeonato Nacional, con la presión de lograr una victoria que le permita despegar del último lugar de la clasificación.

Y para este duelo trascendental, el técnico Alfredo Arias sacará de la titularidad a varios jugadores que venían siendo estelares, partiendo por el arquero y capitán Johnny Herrera, luego del irregular nivel mostrado en los últimos partidos. El propio arquero se refirió este jueves a esta situación.

“Me lo tomo con profesionalismo, con grandeza como debe ser, es un momento difícil del club, hay que apoyar desde donde uno esté. Son cosas que pasan en el fútbol, a veces toca jugar y otras no, hoy no me toca estar y hay que asumirlo”, dijo el angolino.

Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido, por el Campeonato Nacional: formación, día, horario y TV

El artículo sigue a continuación

“Es parte de… gajes del oficio. Me toca no estar esta vez y apoyaré desde donde me toque. Si es justo o no da lo mismo, no voy a ahondar en la situación de las responsabilidades, no estoy para eso. Yo solo me aboco a trabajar, es mi club de toda la vida. Mi consigna es apoyar desde donde me toque. Estamos en un presente difícil y si el técnico estima que esta es una buena decisión, la acato. Es simple: soy uno más, más allá del bagaje en el club, sigo siendo un jugador. Si no me toca estar lo asumiré como tal”, ahondó.

Y agregó respecto a lo mismo: “De verdad que da lo mismo, acá hay un bien mayor que es nuestro club. Estamos todos alineados para sacar esto adelante. Por los dimes y diretes, lo único que dará la razón será el tiempo en cuanto a si alguien miente o cómo se haya dado la situación. Me toca no estar esta vez, hoy me toca apoyar desde donde esté”, aseguró.

Finalmente, evitó ahondar sobre su conversación con el DT uruguayo y optó por no polemizar. “No voy a ventilar lo que hablo con el técnico, he hablado con muchos técnicos en mi vida y jamás he salido a ventilar lo que hablo con ellos”, cerró.