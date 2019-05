Johnny Herrera enciende la polémica y dispara contra Alfredo Arias

En Universidad de Chile las cosas siguen turbulentas, y ahora el capitán y portero azul contradice a su entrenador.

“Arias está claramente confundido". Así de claro disparó Johnny Herrera contra Alfredo Arias por su marginación del equipo contra y ahora del Superclásico frente a en el Estadio Nacional.

Por eso es que el portero desechó la idea que expresó el DT para no citarlo, puesto que según el uruguayo fue el portero quien pidió no ser citado en caso de no ser considerado de la partida. Ante esto, el Samurai Azul subrayó: "Le dije que estaba a disposición de él, que no tenía problemas en la decisión que tomara. También le comenté que estaba sorprendido porque me estaba sacando del equipo, cosa que yo no entendía ni compartía. Y lo que él me dice es que la decisión era que hiciera casi lo que yo quería. Le comenté que yo estaba a disposición de él", contró al diario La Tercera.

Conflicto de camarín que tiene enfrascado en una polémica poco clara, donde Herrera complementa: "Él me dijo: ‘Si quiere no va al banco’. Le dije que no había problemas, así que Arias no diga que no quería ir. Que no diga que no quise ir”.

Además el golero asegura que el trato dentro del vestuario "siempre fue consensuado, y se conversó. Y le comenté que estaba impactado de por qué me sacó. Estaba shockeado, no lo entendía. No sabía de dónde venía, no me calzaba porque yo creo que en ninguno de los resultados fui factor: ni con , ni con Audax ni siquiera con Curicó. Si bien es cierto que me equivoco rotundamente después del 2-2 frente a Curicó, después logramos ponernos en ventaja y el problema para mí fue la forma en la que siguió jugando el equipo, y ese no fue mi error. Asumiendo la responsabilidad obvia del gol”.

Y no se quedó ahí, puesto que criticó el cómo se ha manejado el entreador. “Me parece pésimo que haga saber las conversaciones privadas, que lo ventile, siendo que lo que se conversa en el camarín es privado”.