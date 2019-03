Johnny Herrera disparó contra Azul Azul: "Kudelka se sintió desgastado, manoseado y no respaldado”

El arquero y capitán de Universidad de Chile lamentó la renuncia del técnico. "Fue muy digno, prefirió irse antes de que lo echaran cascando", dijo.

El capitán y arquero de Universidad de , Johnny Herrera, disparó con todo contra Azul Azul tras la renuncia de Frank Darío Kudelka.

A la salida del Centro Deportivo Azul, el golero se mostró muy molesto por el adiós del ex entrenador de Talleres e indicó que "ahora me entero que el profe se va, que renuncia, es una renuncia media obligada. Triste porque es un proyecto que se estaba armando, todo muy nuevo, nos cayó muy mal esto, todo el plantel le pidió que siguiera y que nosotros podríamos revertir esta situación".

Y en la misma línea, sostuvo que "Kudelka es una persona muy digna, porque prefirió irse antes de que lo echaran cascando. Es un gran persona, un gran cuerpo técnico, que nos dejó una gran impresión y espero que le vaya muy bien, siempre nos dijo las cosas a la cara y eso se agradece".

El artículo sigue a continuación

"El profe se sintió desgastado, manoseado y no respaldado. Estaba cansado, él sabia que nos íbamos a sacar la cresta por defender su puesto, pero tenia la decisión tomada por razones obvias, pero ya está y ahora nos queda abocarnos al que llegue", agregó el angolino.

Luego le lanzó los dardos a la dirigencia, revelando que "he tenido muchos problemas con la dirigencia, no es la forma de actuar, no se qué esperamos, ya hemos pasado por esto y ojalá la persona que llegue nos ayude. Ya no hay nada que hacer, la decisión está tomada, la forma de actuar no es la que me parece, lo he dicho de todas las formas y siempre pasa lo mismo, muchas veces palabras al viento y a veces da lo mismo seguir hablando".

Pero eso no fue todo, ya que también respondió en duros términos a las críticas recibidas por parte de Víctor Hugo Castañeda. "Es el único técnico en el mundo que ha tenido la 'U' dos veces y las dos fue un desastre. Con suerte sabe vestirse. Todo el plantel quería que el DT siguiera, entonces que este gallo, que habla desde un resentimiento único a la , me parece triste", cerró.