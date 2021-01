Johnny Herrera apuesta por Beccacece para la Selección chilena

El otrora arquero de La Roja se inclinó por el extécnico de Racing para asumir la banca ante la partida de Rueda. También anticipó el Superclásico.

Johnny Herrera , otrora arquero de la Selección chilena, entregó su candidato para asumir la banca del combinado nacional ante la partida de Reinaldo Rueda. En diálogo con CDF , el meta de de Viña del Mar apostó por Sebastián Beccacece como reemplazante del vallecaucano, quien será anunciado estos días al mando del representativo de su país natal.

"Si me preguntan quién tiene que tomar la selección es Sebastián Beccacece, porque conoce el plantel, a los jugadores. Yo estuve ahí cuando él hablaba y todos escuchábamos. Generaba un respeto único, a la par con Jorge Sampaoli" , sostuvo el natural de Angol en el programa "Todos Somos Técnicos" .

Y en la misma línea, complementó que "si queremos estrujar lo último que le queda a esta generación dorada que tanto nos ha dado sería una buena iniciativa mantener la idea de cómo se jugaba en ese minuto. Es poco popular que lo diga, pero es la forma en que tenga posibilidades de volver a un nuevo Mundial".

"Esta generación se acostumbró a una forma de jugar, a buscar todos los partidos. Hay jugadores que todavía tienen para entregar en la Generación Dorada. Está Claudio (Bravo), (Mauricio) Isla, (Eugenio) Mena, Arturo (Vidal), (Alexis) Sánchez", lanzó.

Respecto a la salida del DT caleño, el ex profundizó: "Es lo que iba a pasar, es una excelente persona, me tocó trabajar con él y es un excelente padre de grupo. Pero no había concordancia con el ADN de jugadores, esta generación es mucho más agresiva. Que tengas un técnico que no te manda para arriba todo el rato te complica (...) Es plata perdida, no conocen el medio ni los jugadores. Cuando llega un técnico de fuera se demora en su tiempo de adaptación".

Por otra parte, el excapitán azul anticipó el Superclásico de este domingo en Macul, asegurando que es un buen momento para que los laicos puedan romper la mala racha que los persigue ante el Cacique.

"Si puedo mandar un mensaje a la gente de la U, ésta es la oportunidad. Con vimos muy descompuesto a , muy desesperado. Nos ganaban 1-0 tirando pelotazos. Prácticamente no me llegaron en ninguna jugada colectiva. Colo Colo se cae físicamente, su merma es muy significativa".

Y añadió: "La U tiene que ir a buscar el partido, se tiene que atrever y dejar todo. Podría ser el partido que condena a Colo Colo al descenso también. Será un clásico muy atractivo y de mucho morbo. Me toca verlo de fuera, pero lo voy a disfrutar como hincha, y que mis ex compañeros rompan esa maldita racha (...) Es la oportunidad que tiene la U, otra como esta es difícil".

Finalmente, se refirió a la lucha que mantiene el Popular por mantenerse en la máxima categoría. "No soy cínico, sinceramente me importa muy poco lo que pasa con Colo Colo, sí me importa que ojalá la U mantenga la categoría y que la directiva de una vez por todas haga las cosas bien. No soy de esos cínicos que dicen que ojalá Colo Colo no baje por el fútbol chileno. No puedo decir eso y después andar cantando que se vayan a la B. Que pase lo que tenga que pasar, que bajen los que tengan que bajar", cerró.