Johnny Herrera: "Alexis Sánchez pudo haber estado a la altura de Messi"

El arquero debatió sobre la relevancia del Niño Maravilla. Además lo puso un peldaño sobre Marcelo Salas y calificó a Vidal como el "alma" de La Roja.

El exarquero de la Selección, Johnny Herrera, debatió sobre la relevancia de Alexis Sánchez en la Generación Dorada. Incluso, el golero de aseguró que el atacante del Inter pudo haber llegado tan lejos como el astro argentino Lionel Messi.

"Para mi Sánchez es el distinto. Alexis pudo haber estado a la altura de Messi sin ningún problema, por las condiciones que tiene. Si quizás hubiese sido un poco más fuerte de cabeza, podría haber brillado tanto como Messi, sin exagerar", dijo el ex Universidad de en la edición especial de Pasaporte de CDF.

Asimismo lo puso un peldaño arriba de otro histórico, como Marcelo Salas. "Pongo a Sánchez por sobre el Matador. Fui compañero de los dos, quizás a Marcelo no lo agarré en una época tan gloriosa, pero Sánchez es un jugador de una calidad y un talento innato que nunca vi dentro de la cancha", expresó.

Finalmente, calificó a Arturo Vidal como el "alma" de La Roja. "Siempre he defendido a Arturo, incluso me he llevado críticas de la gente de la U por hacerlo, pero siempre ha sido el buque insignia de la selección. Más allá del accidente que tuvo y los problemas que ha tenido, siempre ha sido el alma de la Selección. No solo ahora, lo vengo sosteniendo desde siempre", cerró.

