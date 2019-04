Johnny Acosta deja India en busca de nuevos objetivos

Primera División de Costa Rica: El defensor costarricense anunció en las redes sociales que deja el Quess East Bengal del fútbol indio.

Johnny Acosta dio por terminada su aventura por el fútbol de , donde fue jugador por ocho meses del Quess East Bengal. El defensor de 35 años compartió su decisión en su cuenta oficial de Instagram.

“Hoy quiero agradecer a este gran club donde jugué en esta temporada, Quess East Bengal. Me siento muy afortunado de haber sido parte del club donde solo recibí muestras de afecto y respeto. Me despido feliz y con la satisfacción de saber que en cada juego di lo mejor de mí, sudé mi camisa con el objetivo de ofrecer mi mejor versión en cada juego”, escribió en su perfil oficial el ex mundialista en 2018 con los Ticos.

El artículo sigue a continuación

Una noticia que pone en alerta a todos los clubes de la Primera División de , ya que Acosta podría llegar como jugador libre a cualquier club. ¿Dónde continuará su carrera?