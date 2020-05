John Jairo Ruiz reveló la razón de su salida de Saprissa

Primera División de Costa Rica: El actual futbolista de Herediano aseguró que salió del Morado en 2019 porque Centeno ya no lo tenía en cuenta.

A días de que vuelva el fútbol en , John Jairo Ruiz hizo un repaso de su carrera en una charla en las redes sociales de Columbia. Entre otras cosas, el actual jugador de Herediano reveló los motivos por los que salió de Saprissa en 2019.

"Lo recuerdo muy bien. Me citó Evaristo Coronado a una reunión y me explicó que no entraba en los planes de Walter Centeno. No me dieron muchos detalles solo que no seguía porque el entrenador ya no contaba conmigo", recordó el extremo izquierdo, quien ahora se siente "como un Herediano más".

Consultado sobre su relación con Centeno, comentó: "Bien, bien. Yo con "Paté" siempre me he llevado bien. Diría que teníamos una relación laboral, de respeto. Yo nunca tuve un problema con él. Al final son decisiones de fútbol y pues se asume y punto".

El fútbol costarricense volverá a disputarse el 20 de mayo. Herediano ocupa el tercer lugar de la tabla de posiciones, a siete unidades del líder Saprissa.