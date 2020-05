John Córdoba y la crónica de un atacante sin socios ni oportunidades

El cafetero no tiene quien le entregue la pelota, fabrica sus oportunidades pero no tiene quien le de la mano.

Partido amargo para el Colonia y para su goleador, John Córdoba , que siempre se hace importante para sus compañeros, cuando aguanta cada pelota que llega a sus pies, logrando el avance de una línea ofensiva que no tiene argumentos a la hora de buscar el arco rival.

Como en cada partido, desde que regresó la , todo fue una lucha de Córdoba por encontrar alguna pelota para avanzar , sin embargo, sus compañeros no le buscan tanto como a los otros hombre de ataque, siendo el pelotazo la formula que encuentra el cafetero para llegar al área rival e intentar alguna acción que pueda terminar en gol.

Con 11 goles que le convierten en el goleador de su equipo, y en uno de los atacantes más temidos en , se hace difícil entender el motivo por el que, en segunda ocasión consecutiva, el entrenador no le da la confianza para patear una pena máxima que puede cambiar la historia del partido y sí se la entrega a un compañero que vuelve y falla desde los doce pasos.

Lo de Córdoba parece ser una lucha incansable por demostrar sus condiciones, algo que no debería ser a estas alturas del campeonato y con el registro goleador que le certifica como uno de los mejores de la Bundesliga, lo que hace que su situación sea compleja, además de inexplicable.