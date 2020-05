Joffre Guerrón: "Me dolió mucho ir a la Ciudad de México"

El delantero ecuatoriano confesó que él deseaba acabar su carrera con Tigres y no marcharse a la Máquina.

El magnífico paso de Joffre Guerrón con Tigres es totalmente contrastante a la versión que mostró en y Pumas. El delantero ecuatoriano estuvo dos torneos en la Máquina y uno en Universidad Nacional, siendo duramente criticado y convirtiendo solo un gol en Liga en esos tres certámenes.

En entrevista con Multimedios Deportes, Joffre confesó que no quería llegar a las filas Celestes, pues era feliz en San Nicolás: "Mi deseo era jugar en Tigres, acabar mi carrera en ese lugar, estaba muy a gusto en la Sultana del Norte y con la afición. Para mí fue un golpe muy fuerte cuando me llegó la noticia de irme a la Ciudad de , me dolió mucho. Es una pregunta que me he hecho mil veces. La gente de Cruz Azul convenció a la gente de Tigres en comprar mis derechos deportivos, no pude hacer nada", dijo.

El futbolista de 35 años ha sido uno de los elementos más importantes en la historia reciente de los dirigidos por Ricardo Ferretti, pues en solo un año y medio disputó 66 partidos, marcando 18 goles. Conquistó el Apertura 2015 y se quedó a un paso de llevarse la 2015, en la que cayeron frente a .

Recientemente se le ha vinculado con el Ensenada FC, proyecto que participará en la Liga de Desarrollo y que tendría planeado que Dinamita sea uno de sus jugadores emblema en esta nueva experiencia.