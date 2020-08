Joel Robles enfrenta la llegada de Bravo: "Cuando salte al campo iré a muerte"

El golero titular en Heliópolis asume con confianza su chance de seguir jugando pese a la incorporación del bicampeón de América.

Claudio Bravo ya es del y Joel Robles quiere seguir jugando, luego de cumplir con 5 titularidades en su primer año y 33 en el segundo, uno en el que se estableció como estelar.

"Estoy al servicio del club y en los minutos que me den voy a aportar lo máximo de mí, el resto no lo puedo controlar. Cuando salte al campo iré a muerte y no voy a pensar en nada más", apuntó el 1 en una rueda de prensa del club.

"Agradezco que Pellegrini diga las cosas claras, que te muestre su confianza al principio es importante, pero ahora tengo que demostrarlo yo en el campo. Los que nos ganamos o perdemos el puesto de la portería somos nosotros. Pienso positivo, estoy muy feliz aquí. En la temporada pasada ciertos momentos no fueron buenos, pero trabajo al máximo día a día y compromiso no va a faltar", complementó el ex .

Bravo, chileno, llegó libre desde el , se sumará después de sus vacaciones y su incorporación supondrá la salida de Dani Martín.

En su debut, el Ingeniero Pellegrini superó a Cádiz en un amistoso, y así arrancó un nuevo proceso en su rol favorito, el de dirigir a equipos. En una nota con ESPN, aclaró que "mientras tenga un club que me convenza con el proyecto, voy a intentar seguir en clubes. Cuando no haya ningún club que realmente me quiera o me interese, volveré e y me encantaría tener un espacio en la medida en que la Selección chilena no estuviera dirigida por otro técnico".

Al ser consultado por su postura en cuanto al nivel de las competiciones, puso por encima a por sobre la Premier: "Como una idea global de lo que tiene que ser una liga, la Premier sin duda es la más completa. Pero también creo que donde mejor se juega al fútbol es en . Más aún cuando coincidían Messi, en el , y Cristiano Ronaldo, en el . Técnicamente, LaLiga es mejor que la Premier. Igual aquí los jugadores son un poquito más lentos, pero con mucho espectáculo".