Jocoro suma otro refuerzo

Se trata de un defensor con pasado en Firpo y El Vencedor.

Alexis Maravilla jugará con el Jocoro en el próximo torneo Apertura 2020. El defensa tiene experiencia en la Primera División, ya que jugó en dos ocasiones con Firpo y viene de vestir los colores de El Vencedor.



“La oportunidad se me abrió luego de cerrar ciclo con El Vencedor, primero no niego que hubo pláticas para llegar al Atlético Marte junto a otros compañeros pero no hubo pláticas concretas”, dijo Maravilla.



“Sabemos que será una temporada atípica la que se viene, bastante fuerte ya que la liga comenzará tarde y eso implica jugar muchos partidos en poco tiempo, pero preparándose bien se dará la pelea en el torneo”, agregó el zaguero en conversación con el periódico “El Gráfico”.